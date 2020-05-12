Бывший генеральный директор Красноярского машиностроительного завода Виктор Гупалов скончался на 85 году жизни, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Крупнейшее оборонное предприятие Гупалов возглавлял с 1975 по 2005 годы.

Бывший генеральный директор Красноярского машиностроительного завода Виктор Гупалов скончался на 85 году жизни, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Крупнейшее оборонное предприятие Гупалов возглавлял с 1975 по 2005 годы. При нем на заводе стали выпускать современные баллистические ракеты, разгонные блоки для ракет космического назначения, а сам Гупалов считается одним из создателей современной ракетно-космической промышленности России. Благодаря ему "Красмаш" преодолел трудные постперестроечные времена, и "стал ведущим, современным предприятием, которое работает на оборону нашей Родины", отмечается в пресс-релизе. На предприятии выпускаются ракеты "Протон", "Сармат" и "Зенит".Широкому потребителю завод был известен по популярной марке холодильников "Бирюса", а в 2014 году завод выпустил 16 тысяч факелов для Олимпиады в Сочи.Гупалов был легендарной личностью: начал трудовую деятельность мастером участка, он всю свою жизнь посвятил заводу, Герой Социалистического Труда, Заслуженный машиностроитель СССР, профессор.О месте и времени прощания с Виктором Гупаловым будет сообщено дополнительно.Сегодня стало известно о смерти после продолжительной болезни сенатора Олега Ковалева. Бывший губернатор Рязанской области, Ковалев в последние годы представлял интересы региона в Совете Федерации.