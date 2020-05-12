В Екатеринбурге запустили аэростат, который поднял в небо полотно с портретом маршала Жукова. В целом жители 15 городов могли в эти дни увидеть в небе аэростаты с портретами военачальников, а также спортсменов-фронтовиков. Эту акцию провела Федерация бокса России.

В Екатеринбурге запустили аэростат, который поднял в небо полотно с портретом маршала Жукова. В целом жители 15 городов могли в эти дни увидеть в небе аэростаты с портретами военачальников, а также спортсменов-фронтовиков. Эту акцию провела Федерация бокса России.Аэростаты поднимаются в небо с первыми лучами солнца, сегодня у них особая миссия. К ней готовились сразу в тринадцати регионах России. Организаторы поздравляют ветеранов в буквальном смысле на высоте.Первым с погодой повезло в северной столице. С холмов Красного села стартовали сразу три экипажа. Один за одним они поднимают в небо огромные баннеры. Воздушный парад проходит на высоте несколько сотен метров.Маршалы, герои Советского Союза, офицеры и рядовые. Чтобы поднять огромные портреты, воздухоплавателям пришлось ждать много часов. Для таких полетов нужна особая погода. Да и маршрут предугадать заранее практически невозможно.Площадь одного такого баннера — почти тысяча квадратных метров; это затем, чтобы лица героев было видно издалека. Изображены не только командующие армий, но и десятки советских боксеров.Эта акция — дань уважения советским спортсменам, которые воевали на всех фронтах. Воздушные суда для такого необычного парада выбрали не случайно. В годы войны аэростаты тоже участвовали в обороне, охраняя небо от фашистских налетов.Организаторы объясняют: аэростаты в небе это и воздушный парад, и "Бессмертный полк". Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Самара, Симферополь. Воздушные с портретами героев должны пролететь над 17 российскими городами.