В Еврокомиссии заявили о подготовке ко второй волне эпидемии коронавируса. Тем временем страны Европы день за днем смягчают ограничительные меры. Единого плана по снятию карантина нет. В борьбе с COVID-19 страны ЕС по-прежнему сами за себя. Одни государства снимают ограничения на всей территории, другие - лишь в некоторых регионах.

В Еврокомиссии заявили о подготовке ко второй волне эпидемии коронавируса. Тем временем страны Европы день за днем смягчают ограничительные меры. Единого плана по снятию карантина нет. В борьбе с COVID-19 страны ЕС по-прежнему сами за себя. Одни государства снимают ограничения на всей территории, другие — лишь в некоторых регионах.Единого плана по снятию карантина у Европы нет. Страны прислушиваются друг к другу, но решающим фактором становится статистика. Одни государства снимают ограничения во всей страны, а другие уверены — делать это опасно, нужен территориальный подход. Где уже открылись магазины, а кому все еще разрешают выходить на улицу в строго определенное время.Париж, как и многие европейские города, теперь можно сравнивать "до и после" карантина. Знаменитые улицы у не менее знаменитых магазинов, пустые туристические кварталы. Отныне в подземке специальные сотрудники с антисептиком, а работники метро контролируют использование масок.Обязательны маски в любом общественном транспорте и в закрытых помещениях в соседней Испании. Ведь статистика коронавируса здесь хуже, чем во Франции. Потому на этой неделе вводятся послабления лишь в половине территорий. Не в самых густонаселенных. Например, можно выпить кофе. Правда маска будет мешать.В крупных городах по-прежнему все иначе. Рисковать успехом в борьбе с эпидемией в Минздраве боятся. Больницы принимают меньше пациентов, но нагрузка на реанимации еще остается. Вирусологи проанализировали статистику крупных провинций. Массовые пробежки, нарушение дистанции. Как следствие — больше половины выявленных случаев в стране, в том числа летальных, приходятся на эти регионы.Эпидемия не ушла. Просто в одних странах она протекает легче, в других — сложнее. Не закрытые, но пустующие автовокзалы в Испании. Границу страна открывать не спешит. С этой недели разрешают передвижения внутри провинции. И даже увидеть родственникам тех территорий, которые вышли в первый этап. Но Каталонии и Мадрида в этом списке нет.В соседней Португалии с послаблениями аккуратны. Вот открыли порт. Парусник "Магеллан" в честь известного на весь мир мореплавателя, наконец-то вернулся, правда, не выполнив свою главную миссию.Оказалось, что в 2020 году повторить кругосветное путешествие XVI века невозможно. Планировали посетить 19 стран и зайти в порт Токио во время Олимпийских игр. Теперь ни игр, ни кругосветки. Коронавирус застал судно в Африке еще 24 марта. Пришлось развернуться и быть в карантине.Португалия свои рестораны и ряд других торговых объектов готовится открыть только через неделю. Расстояние между столами – два метра. Вместимость снизят, рекомендуют использовать открытые площадки и услугу на вынос. Чего не скажешь об Италии.В стране, где ситуация была самой страшной, большое число погибших и заболевших, пытаются реанимировать сферу услуг. Местные программисты сделали приложение. Теперь в кафе никакого бумажного меню. Заказ дистанционно, оплата безналичными. Гостей принимают внутри."Наши клиенты могут загружать это приложение на своих устройствах. В будущем мы считаем, что его смогут использовать пляжные курорты, магазины, а не только рестораны", — говорит автор приложения для ресторанов Марко Пеллегрини.Там, где коронавирус ударил меньше, запускают сразу второй этап. Это богатая Швейцария. Даже здесь безработица выросла на 3,5 процента против 15 в Испании. Здесь заработали не только торговые точки, но и спортзалы. Но — ограниченный доступ, закрытые раздевалки и минимальный контакт с окружающими. Как долго будут такие меры — никто не знает. Новая европейские реальность. Как видно очень разная и спорная.Даже у соседей единого плана по выходу из карантина нет. А, значит, результаты борьбы с эпидемией тоже будут разными.