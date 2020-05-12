Жителей столичного региона МЧС предупредило о надвигающейся грозе и порывистом ветре с 11 часов утра и до конца суток 12 мая. В Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза и усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 16-21 метров в секунду.

Жителей столичного региона МЧС предупредило о надвигающейся грозе и порывистом ветре с 11 часов утра и до конца суток 12 мая.В Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза и усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 16-21 метров в секунду, передает "Интерфакс".В столичном главке МЧС также напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.Также спасатели напоминают, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить, а также находясь на улице при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Европейской России и жаре в Сибири.