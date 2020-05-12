Итог российских продаж новых автомобилей в апреле - обвал почти втрое, но вазовские автомобили сохраняют первые места.

Итог российских продаж новых автомобилей в апреле - обвал почти втрое, но вазовские автомобили сохраняют первые места.Первое место по продажа новых автомобилей в апреле сохранила Lada Granta: 4564 машины, что на 67% ниже прошлого года. У занявшей второе место "Весты" продажи упали на 65% и составили 4201 автомобиль, сообщает "Автостат".Третье место держит Kia Rio, которую купили 2848 раз (-68%). Четвертое место и лидерство сегмента SUV - у Hyundai Creta (2484 штуки, -62%). Также в первую пятерку вошел универсал Lada Largus. Продажи его упали на 61% - до 1578 штук.Далее в рейтинге - Volkswagen Polo (1539 штук и спад на 71%). Вазовская Lada 4x4 в апреле разошлась тиражом в 1515 штук (-50%). Самый же большой спад показал седан Hyundai Solaris: продажи сократились на 75% и составили 1439 машин.Замкнули первую десятку Renault Duster (1407 штук, -62%) и Volkswagen Tiguan (1329 штук, -56%).В апреле из-за карантина россияне купили всего 54,5 тысячи новых легковых автомобилей, что почти втрое ниже марта (160,6 тыс. шт.), пишет "Автостат". Спад на фоне апреля 2019 года - 64%, когда были проданы 152,2 тыс. машин.