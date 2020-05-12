В Свердловской области продолжается паводок. Вторая его волна обрушилась на город Ивдель, передает ГТРК Урал. В результате таяния снегов поднялся уровень воды в одноименной реке. Подтопленными оказались не менее двадцати огородов и около полутора десятков придомовых территорий. Как уточняется, эвакуировать жителей не пришлось.

В Свердловской области продолжается паводок. Вторая его волна обрушилась на город Ивдель, передает ГТРК "Урал". В результате таяния снегов сильно поднялся уровень воды в одноименной реке. По данным МЧС, подтопленными оказались не менее двадцати огородов и около полутора десятков придомовых территорий.Как уточняется, эвакуировать жителей не пришлось. Спасатели регулярно обходят дома и контролируют ситуацию. Также сотрудники МЧС проводят с гражданами профилактические беседы, напоминая о правилах безопасного поведения при ухудшении ситуации. На случай подъема воды подготовлены два пункта для временного размещения.В Свердловской области в этом году из-за весеннего паводка подтопленными оказались десять мостов. Было ограничено прямое транспортное и пешеходное сообщение с двадцатью населенными пунктами. В данный момент три моста уже возобновили работу. В целом ситуация с паводком стабильная.