Всего в регионе уже 1387 заболевших

К 12 мая во Владимирской области лабораторно подтверждён ещё 61 случай заражения коронавирусом. Всего в регионе уже 1387 заболевших.По данным регионального управления Роспотребнадзора, 29 новых случаев зарегистрировано в Гусь-Хрустальном, 8 – во Владимире, 7 – в Киржачском районе, 3 – в Александровском, Судогодском и Юрьев-Польском райогах, 2 – в Кольчугинском, Муромском и Суздальском районах и по одному в Вязниковском и Камешковском районах.Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, контактировавших с новыми инфицированными.