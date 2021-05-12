Водителю стало плохо с сердцем. Авария произошла днем 11 мая в Вязниках. Маршрутный автобус ПАЗ съехал с пассажирами съехал в кювет. Как сообщает портал Вязники.рф, обошлось без пострадавших,

Водителю стало плохо с сердцем. Авария произошла днем 11 мая в Вязниках. Маршрутный автобус ПАЗ съехал с пассажирами съехал в кювет. Как сообщает портал Вязники.рф, обошлось без пострадавших, хотя в момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры. Владелец транспортного средства подтвердил, что у водителя во время движения начались проблемы с сердцем, мужчину госпитализировали. Известно, что