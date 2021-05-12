12.05.2021

2021-05-12 12:35:31

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (16(9762) от 12 мая 2021 года).

ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ НИКОГДА И НИКОМУ!

Руководители ГУ МВД России по г. Москве возложили цветы к мемориалам Ф.Э. Дзержинскому и сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Читайте на странице 2.



КОГДА ВСТРЕТИТЬСЯ В РАДОСТЬ

В Культурном центре столичной полиции состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию ветеранской организации органов внутренних дел Москвы. Продолжение на страницах 2-3.



ЛИШНЕГО НЕ ГОВОРИТЬ!

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО специально для газеты «Петровка, 38». Читайте на странице 4.



БЛАГОДАРНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ — ЛУЧШАЯ НАГРАДА

Район Марьино — самый населённый в Москве. Службу здесь несёт старший участковый уполномоченный майор полиции Сергей САВИХИН. Недавно ему удалось задержать воровку, которую уже несколько месяцев разыскивали по всей Москве. Читайте на странице 4.



«ПОТРЕБНЫ ЛЮДИ ТВЁРДЫЕ, ДОБРЫЕ И ВЕСЁЛЫЕ…»

Ежегодно 13 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Подробности читайте на странице 5.



«ВОЛОДЯ, ТУТ КРОМЕШНЫЙ АД»

27 апреля на Митинском кладбище сотрудники столичной полиции почтили память героев-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие было организовано ГУ МВД России по г. Москве при участии Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38». Читайте на странице 6.



ЧЁРНАЯ БЫЛЬ ЧЕРНОБЫЛЯ

Военно-историческая конференция, посвящённая 35-летию аварии на ЧАЭС, организованная председателем Совета ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка генерал-лейтенантом в отставке Петром Николаевичем РОВЕНСКИМ, прошла в гарнизонном клубе Центральной войсковой комендатуры Дирекции войск национальной гвардии Российской Федерации. Читайте на странице 7.



ПДД ДЛЯ САМОКАТА

Итак, вопрос первый: на какой сигнал светофора пешеходам нужно переходить проезжую часть? А если вы на самокате, то как безопаснее нужно вести себя на пешеходном переходе? Поначалу это напоминает популярную телеигру «Что? Где? Когда?». Читайте на странице 7.



«НОЧИ, ПОЛНЫЕ ОГНЯ» ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ

Если ваша жизнь удалась и вы приобрели квартиру в элитном жилом доме, то вправе рассчитывать на заслуженный бытовой комфорт. Понятие «комфорт», очевидно, включает тишину и покой. Но жителям этого дома на Мосфильмовской улице с тишиной не повезло. Читайте на странице 8.



ЕЗДА ВСЛЕПУЮ

Профилактическое мероприятие «Тонировка» в России проводилось до конца апреля. О том, чем опасна тёмная плёнка на стёклах автомобилей и насколько эффективны такие рейды, рассказал корреспондентам газеты «Петровка, 38» заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО подполковник полиции Алексей ДРОЗДОВ. Читайте на странице 8.



УВИДЕТЬСЯ И УСЛЫШАТЬСЯ

Слушатели Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве посетили проект «Люди IN» в рамках изучения курса «Основы русского жестового языка». Читайте на странице 9.



ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КАДЕТА

В апреле в Кадетском корпусе Колледжа полиции стартовал проект «Почувствуй себя кадетом». В рамках программы запланировано знакомство школьников и их родителей с жизнью учащихся. Читайте на странице 9.



РАБОТАТЬ С ОГОНЬКОМ

По итогам минувшего года лучшим подразделением дорожно-патрульной службы столичного ГИБДД стал отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО. Продолжение на странице 10.



НЕ ЗАГЛУШАЯ МЫСЛИ РЕБЁНКА!

Среди шестнадцати ОМВД России в УВД по Южному административному округу столицы территориальный отдел по району Бирюлёво Восточное по показателям деятельности занимает одну из передовых позиций — 4-е место. Наряду с другими службами поставленные задачи здесь успешно решает коллектив отделения по делам несовершеннолетних под руководством майора полиции Веры ПЫЛЬЧИКОВОЙ. Читайте на странице 10.



ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ

Всё началось со школьного сочинения. Восьмиклассница Светлана Немцова со страниц своей тетради предпочитает говорить скорее о конкретных людях, чем о литературных героях. Тем более что её собственная большая семья гордится славными представителями династии Немцовых. Читайте на странице 11.



СОВЕРШЕННО ДОКУМЕНТАЛЬНО — ОБ ИСТОКАХ МУРА

Изучая первоисточники о работе московских правоохранителей в разные исторические периоды, нельзя не обратить внимание на выбивающиеся из общего ряда некоторые любопытные официальные документы. Написанные вовсе не сухим бюрократическим языком, они не только примечательны, но и притягательны для исследователя живостью изложения и наличием фразеологических изысков, которые весьма необычны для такого рода казённых бумаг. Читайте на страницах 12-13.



АЛЬФА И ОМЕГА СЛУЖЕБНОЙ АНАЛИТИКИ

Со стороны, для непосвящённого человека, специализация подполковника полиции Марины СУХАНОВОЙ вполне может восприниматься как этакая однообразная, рутинная работа, выполняемая по некоему лекалу: иначе говоря, шаблонно, будто по инерции. На самом же деле это «многослойное» профильное направление служебной деятельности, непосредственно в пределах компетенции, предполагает определённое творческое отношение к решению широкого спектра профессиональных задач. Продолжение на странице 14.



ДЕТИ СНОВА ПОЕДУТ В «БУГОРОК»

Впереди лето, пора задуматься о том, чем занять детей в период каникул. Один из вариантов замечательного отдыха — поездка в оздоровительный детский лагерь «Бугорок». Летний отдых здесь — прекрасное средство социализации, развития, оздоровления. Читайте на странице 15.



«ЛЕТО ЗВЁЗДНОЕ» И… ОПАСНОЕ

К сожалению, лето у нас действительно короткое. Тем не менее это время года всеми очень любимо. Оно несёт нам прекрасные тёплые дни, возможность купаться, ходить в походы, дарит плоды садов и полей и ещё много приятных вещей. Читайте на странице 15.



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