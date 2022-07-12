На официальном пляже в Гусь-Хрустальном 11 июля утонул 24-летний парень. Об этом сообщили в МЧС России по Владимирской области. Мужчина зашел в водоем, но так и не вышел оттуда. После сообщения в

На официальном пляже в Гусь-Хрустальном 11 июля утонул 24-летний парень. Об этом сообщили в МЧС России по Владимирской области. Мужчина зашел в водоем, но так и не вышел оттуда. После сообщения в управление МЧС сотрудники местной спасательной станции начали его поиски. Они достали утонувшего из воды, но спасти его, к сожалению, не удалось. С начала