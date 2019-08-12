Московские армейцы в матче пятого тура чемпионата России встречались на своем поле с дебютантом РПЛ Сочи. Гости оказали более именитому сопернику серьезное сопротивление, не позволив команде Виктора Гончаренко одержать победу. Итоговый счет – 0:0.

Московские армейцы в матче пятого тура чемпионата России встречались на своем поле с дебютантом РПЛ "Сочи". Гости оказали более именитому сопернику серьезное сопротивление, не позволив команде Виктора Гончаренко одержать победу. Итоговый счет – 0:0.В первом тайме сочинцы смотрелись даже предпочтительнее красно-синих. Они сумели создать несколько опасных моментов, однако с их реализацией у команды Александра Точилина возникли проблемы.После перерыва футболисты ЦСКА стали больше гостить на чужой половине поля. Но все попытки забить победный гол успехами не увенчались.После пяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Сочинская команда ушла с последнего места, став 15-й. В ее активе два балла.