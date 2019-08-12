Пациенты-беглецы, накануне сумевшие сбежать из Волгоградской областной психиатрической больницы, возвращены в стационар. Их обнаружили в 10 километрах от клиники.

Пациенты-беглецы, накануне сумевшие сбежать из Волгоградской областной психиатрической больницы, возвращены в стационар, сообщает региональная полиция.Ранее сообщалось, что двое осужденных (убийца и грабитель) сумели отжать решетку на окне второго этажа и сбежать из стационара, где они проходили принудительное лечение. 31-летний Роман Смородинов находился в больнице с октября 2018 года. В начале 2000-х он был осужден за убийство. С ним учреждение покинул 32-летний Анатолий Машанин. В 2011 году его осудили за угон машины и ограбление.По информации полиции, беглецов задержали рядом с хутором Ляпичев в 10 километрах от больницы, они направлялись на железнодорожную станцию.В настоящее время осужденные, не успев совершить за время побега противоправных действий, возвращены в медицинское учреждение.