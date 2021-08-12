12.08.2021

2021-08-12 15:10:04

Телеканал «Россия 1» представляют трейлер и постер фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович»

Кинокомпания «Централ Партнершип», кинокомпания «ВЕРА» и телеканал «Россия 1» представляют трейлер и постер фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович».



Главную роль в картине по мотивам произведения лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» исполняет Филипп Янковский.







Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо.



Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…



13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера фильма. Картину представят автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова. Специальный показ пройдет на площади Piazza Grande.