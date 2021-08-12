В результате ДТП два человека получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи

Около 17 часов в районе дома 9 по улице Миклухо-Маклая водитель легкового автомобиля совершил выезд за пределы проезжей части и столкнулся с остановкой общественного транспорта, где находились граждане. В результате ДТП два человека получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи.У водителя иномарки медицинским освидетельствованием выявлено алкогольное опьянение. Следствием УВД по ЮЗАО в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве