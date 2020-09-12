Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Прокурор рыбака видит издалека. В Давыдовском заказнике поймали за руку браконьера с сетями.
- Чистой воды издевательство! В Ставрове коммунальщики не дают жителям поставить у дома водомат.
- Упреждающий укол. Во Владимирскую область поступили двести тысяч доз вакцины от гриппа.
- Благоустройство петровских времен. В Александрове археологи раскопали деревянную мостовую 17-18 веков.
- Прямо год лошади какой-то. На владимирской госконюшне появился на свет седьмой по счету жеребенок.
- И... кто играл, тот поймет. Очередной уличный рисунок во Владимире - по мотивам популярной денди-игры «Принц Персии».