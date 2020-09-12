Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Прокурор рыбака видит издалека. В Давыдовском заказнике поймали за руку браконьера с сетями.- Чистой воды издевательство! В Ставрове коммунальщики не дают жителям поставить у дома водомат.- Упреждающий укол. Во Владимирскую область поступили двести тысяч доз вакцины от гриппа.- Благоустройство петровских времен. В Александрове археологи раскопали деревянную мостовую 17-18 веков.- Прямо год лошади какой-то. На владимирской госконюшне появился на свет седьмой по счету жеребенок.- И... кто играл, тот поймет. Очередной уличный рисунок во Владимире - по мотивам популярной денди-игры «Принц Персии».