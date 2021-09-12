В ходе проведения досмотра транспортного средства полицейскими под рулем был обнаружен и изъят контейнер с кристаллообразным веществом белого цвета...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО задержали подозреваемую в хранении наркотического средства.Предварительно установлено, что во время несения службы автоинспекторами был остановлен автомобиль марки «Kia» с целью поверки документов. Женщина вела себя с сотрудниками полиции грубо и агрессивно.В ходе проведения досмотра транспортного средства под рулем был обнаружен и изъят контейнер с кристаллообразным веществом белого цвета. Согласно исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой около 140 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56