Злоумышленники через социальные сети и мессенджеры наладили канал поставки и сбыта контрафактных наручных часов известных брендов...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.Как сообщалось ранее, оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установили, что подозреваемые через социальные сети и мессенджеры наладили канал поставки и сбыта контрафактных наручных часов известных брендов.В рамках контрольной закупки полицейские приобрели у злоумышленников несколько наручных часов с незаконно нанесенными товарными знаками общей стоимостью более 30 тысяч рублей, после чего подозреваемые были задержаны.По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».Предварительная сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более 700 тысяч рублей.Троим фигурантам в возрасте 21 года и 22 лет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53