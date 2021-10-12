Для определения самой спортивной семьи организаторы подготовили ряд упражнений на скорость, ловкость и смекалку для каждого участника команды...

В легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА провели Открытое первенство Московской городской организации ВФСО «Динамо» «Спортивная семья- 2021».В этом году участвовали 148 семей столичных органов безопасности и правопорядка, семьи жителей столицы. Местную организацию №1, которую представляет ГУ МВД России по г. Москве на соревнованиях представили 11 семей московских полицейских.Каждая команда состояла из двух родителей и ребенка. В соревнованиях участвовали семьи с детьми трех возрастных групп: 2014-2016, 2011-2013 и 2007-2010 годов.Для определения самой спортивной семьи организаторы подготовили ряд упражнений на скорость, ловкость и смекалку для каждого участника команды. Горка с полосой препятствий, прохождение дистанции на надувных лошадях, бег в гигантских ботинках – это малая часть испытаний, которые преодолевали участники, чтобы удостоить свою команду звания - победителя.Церемония награждения прошла в торжественной обстановке. Жюри отметили победителей индивидуального первенства и командного зачета.Сотрудники столичной полиции со своими семьями завоевали 4 медали в личном первенстве: в группе 2014-2016 года рождения 1 место у семьи Ильиных (2 СПП ГУ МВД России по г. Москве), в группе 2011-2013 года рождения 1 место у семьи Прохоровых (ЦПП ГУ МВД России по г. Москве), 2 место у семьи Протопоповых (УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве), в группе 2007-2010 года рождения 1 место также у семьи Ильиных. В командном зачёте сборная Местной организации №1 заняла 4 место.Победителям соревнований вручили медали, почетные грамоты, кубки и ценные призы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве