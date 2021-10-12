Прибывшие в квартиру на Профсоюзной улице полицейские обратили внимание на кобуру с предметом, конструктивно схожим с пистолетом...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Коньково задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия.В полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила о том, что в квартире на Профсоюзной улице ее родственник ведет себя агрессивно. Прибывшие по указанному адресу участковые уполномоченные полиции обратили внимание на кобуру с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, а также 15 патронов в двух магазинах и в патроннике.Согласно проведенному исследованию изъятое является нестандартным гладкоствольным короткоствольным огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом из пистолета марки «Р 411». Оружие пригодно для производства выстрелов. Патроны калибра 10ТК изготовлены промышленным способом и являются патронами светошумового действия, к категории боеприпасов не относятся.Дознанием ОМВД России по району Коньково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56