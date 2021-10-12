12.10.2021

2021-10-12 12:40:35

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (38(9786) от 12 октября 2021 года).

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

16 октября сотрудники и ветераны главка, представители столичной общественности отмечают День органов дознания. Читайте на странице 2.



НЕСПОКОЙНЫЕ БУДНИ СПОКОЙНОГО РАЙОНА

Жить в Мещанском районе посчитал бы за удачу каждый москвич. Здесь не так много шумных баров, как, например, в Тверском, а бывшие рабочие окраины начинаются севернее. Однако полиции здесь отдыхать не приходится. Читайте на странице 3.



ЕСЛИ РЯДОМ НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ

По итогам минувшего года Центр кинологической службы УВД по ЮАО признан лучшим среди родственных подразделений. Продолжение на странице 4.



ЗАПОМНИМ ЕЁ ТАКОЙ…

В здании следственной части СУ УВД по САО в присутствии родных и близких, коллег и руководителей структурных подразделений ГУ МВД России по г. Москве состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой начальнику Следственного управления УВД по САО полковнику юстиции Марии Виноградовой, которая скоропостижно скончалась 7 августа 2021 года в возрасте 45 лет. Читайте на странице 4.



БИЗНЕС И БЕЗОПАСНОСТЬ

«Основы экономической безопасности бизнеса в России». Именно этой объёмной и крайне важной теме 28 сентября 2021 года в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве был посвящён экономический Форум «SECURITY FORUM IPA 2021», организатором которого выступило Московское региональное отделение Всероссийской полицейской ассоциации (МРО ВПА). Читайте на странице 5.



КРОХА-СЫН К ОТЦУ ПОШЁЛ

В дежурную часть МО МВД России «Коммунарский» обратился 45-летний житель города Троицка. Мужчина сообщил, что его 10-летний сын пропал по пути домой из школы, расположенной в переулке Хользунова. Читайте на странице 5.



КАЛЛИГРАФИЯ СУДЬБЫ

Свыше четырёх десятилетий образцово трудится в аппарате органов внутренних дел столицы Людмила ДМИТРИЕВА, и не одному поколению стражей правопорядка города она знакома как раз по роду её буквально особенной профессиональной деятельности. Читайте на странице 6.



СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ!

В январе этого года председателем Местной общественной организации — Первичной профсоюзной организации (МОО ППО) ГУ МВД России по г. Москве сроком на пять лет избрана Ирина АКСЁНОВА. Читайте на странице 7.



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Московского городского комитета Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации поздравляю всех членов профсоюза с 65-летием первичной профсоюзной организации Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Читайте на странице 8.



ЕСТЬ ОСНОВА ДЛЯ РАБОТЫ!

31 августа 2021 года было подписано Дополнительное соглашение к Коллективному договору ГУ МВД России по г. Москве, которое продлило срок действия договора с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2024 года. Продолжение на странице 8.



НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Подробности читайте на странице 8.



ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Недавно был подписан приказ Министра МВД России о награждении ведомственными наградами сотрудников и работников ГУ МВД России по г. Москве. Среди них были члены Президиума МОО ППО, отмеченные за образцовое выполнение служебных обязанностей и успехи в работе. Читайте на странице 9.



ПРОФСОЮЗ — ДЕТЯМ

В цивилизованном мире государство всегда оценивается по своему отношению к детям. Они не только наше будущее, но и наше настоящее. Как бы трудно ни было, дети — это самая большая радость, которая у нас есть. Читайте на странице 10.



ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

Важной составляющей деятельности Профсоюзного комитета является культурно-массовая работа. Одно из её направлений — организация экскурсионных поездок для членов профсоюза. Продолжение на странице 10.



«Я ВСЕГДА НА СЛУЖБУ ШЁЛ С ДУШОЙ»

75 лет — разве это возраст? Полковник милиции Вячеслав Иванович АСКОЧЕНСКИЙ является заместителем председателя Общественного совета при УВД по ЮВАО, заместителем председателя Совета ветеранов, членом жилищной комиссии, возглавляет Фонд правопорядка… Читайте на странице 11.



БРАВО, ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР!

Москва 1860 года представляла собой сплошной улей, где «пчёлы»-москвичи гудели об одном и том же: будет или не будет отменено крепостное право? Читайте на странице 12.



ПРИНЦИПЫ МЕНЖИНСКОЙ

Начальник Информационного центра УВД по ЮВАО полковник внутренней службы Надежда МЕНЖИНСКАЯ входит в тройку самых опытных руководителей среди родственных подразделений главка. Вполне закономерно, что возглавляемый ею центр вот уже долгое время при подведении итогов работы занимает самые высокие позиции в рейтинге Москвы. Подробности читайте на странице 13.



«КАРМАНКА»

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию серии очерков, посвящённых истории Московского уголовного розыска. (Окончание. Начало в № 37) Читайте на странице 14.



ПРЕКРАСНЫ И ОПАСНЫ

Детективная история о том, как дамы трёх поколений одной семьи и их домочадцы в канун Рождества ведут самостоятельное расследование убийства главы фамилии — увлекательна по содержанию, живописна в своей россыпи ярких, эксцентричных, непредсказуемых характеров героинь и держит зрителя в напряжении вплоть до неожиданного финала. Читайте на странице 15.



СЛУГА РУССКОЙ ПЕСНИ

В день именин Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на сцене Москонцерта состоялся праздничный вечер в честь юбилея народной артистки Российской Федерации Надежды КРЫГИНОЙ. Известную исполнительницу чествовали друзья и поклонники, среди которых были представители Московского городского совета женщин и Совета отцов города Москвы. Читайте на странице 15.



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