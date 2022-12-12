Общая рыночная стоимость водных биологических ресурсов, изъятых во время обысков на складе в 1-м Магистральном проезде, – около 26 миллионов рубле

«Следователями СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с Пограничной службой ФСБ России и представителями Московско-Окского территориального управления Росрыболовства пресечена реализация немаркированных морепродуктов.По имеющейся информации, предприниматель сбыл более 6,5 тонны краба, а также около 300 килограммов морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам, без прохождения необходимых процедур.Общая рыночная стоимость водных биологических ресурсов, изъятых во время обысков на складе в 1-м Магистральном проезде, – около 26 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеокомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк