Криминальная схема по реализации электроники сомнительного качества посредством интернет-сайтов была выявлена и пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружного Управления.

«Следователем УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении 20 обвиняемых в мошенничестве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.Криминальная схема по реализации электроники сомнительного качества посредством интернет-сайтов была выявлена и пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружного Управления.Полицейские установили, что злоумышленники разместили в Интернете свыше двух десятков сайтов, ориентированных на покупателей телефонов и наушников популярных брендов. Операторы кол-центров связывались с посетителями данных торговых площадок, а затем курьеры доставляли выбранные товары. После вскрытия упаковки покупатели понимали, что полученные модели не соответствуют заявленным требованиям, а также имеют признаки подделки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, и в дальнейшем соединены в одно производство.«По версии следствия, в результате противоправной деятельности общий ущерб в размере свыше четырех миллионов рублей был причинен 242 гражданам.Обыски проведены в офисных, складских и жилых помещениях на территории Московского региона, в Самарской, Нижегородской и Ленинградской областях. Изъято порядка 2500 мобильных телефонов и наушников, а также банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.В ходе предварительного расследования установлено, что сообщники упаковывали подержанные телефоны в коробки и наклеивали на них идентификационные номера от новых устройств. Высокий спрос обеспечивался низкой стоимостью продаваемой электроники, которая была на 20-30% ниже рыночной.Аферисты использовали SIP-телефонию и облачные серверы для хранения данных о клиентах, а также указывали реквизиты сторонних компаний, к которым не имели никакого отношения.В настоящее время обвинения в инкриминируемых деяниях предъявлены 20 фигурантам. Им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суды для рассмотрения по существу», - рассказала Ирина Волк.