Звонивший сообщил о том, что ее родственник якобы стал виновником ДТП и, чтобы ему помочь, нужны денежные средства.

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств у пожилой женщины путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник позвонил на мобильный телефон 87-летней москвичке, проживающей на Библиотечной улице. Звонивший сообщил о том, что ее родственник якобы стал виновником ДТП и, чтобы ему помочь, нужны денежные средства. Пенсионерка поверила незнакомцу и передала мужчине, который пришел к ней домой, денежные средства. Через некоторое время она выяснила, что с родственником ничего не случилось, поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Весенней улице задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний москвич. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи уголовного кодекса, – лишение свободы сроком до десяти лет.В ходе профилактики мошенничества сотрудники полиции ЦАО регулярно проводят с пожилыми гражданами беседы о характерных способах телефонного и интернет-мошенничества и дают основные рекомендации безопасного поведения с незнакомцами. Граждан предупреждают, что при общении с неизвестными всегда необходимо быть бдительными и перепроверять любую сказанную ими информацию, а также не переводить денежные средства на незнакомые счета, не сообщать свои персональные данные.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60