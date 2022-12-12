В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали еще троих подозреваемых, работавших в кол-центре.

«Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих работников кол-центра по подозрению в мошенничестве.Как сообщалось ранее, злоумышленники арендовали офисное помещение в одном из бизнес-центров на Одесской улице. Там они организовали работу кол-центра, сотрудники которого звонили обманутым вкладчикам и предлагали юридическую помощь в возврате денежных средств. Сообщники были вежливы и общительны, а их аргументы столь убедительны, что пенсионеры доверяли им свои сбережения.На тот момент по подозрению в противоправной деятельности полицейскими было задержано семь участников организованной группы в возрасте от 22 до 48 лет.По данному факту следователем СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции задержали еще троих подозреваемых в возрасте от 19 до 48 лет, работавших в кол-центре.В ходе обыска по местам жительства задержанных изъяты базы данных граждан в электронном и печатном форматах, банковские карты, компьютерная техника и средства связи, имеющие отношение к незаконной деятельности.В настоящее время в отношении 19-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух других - подписка о невыезде и надлежащем поведении.Расследование по уголовному делу продолжается.Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, – лишение свободы на срок до 10 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(495)129-75-56