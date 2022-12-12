Злоумышленник вошел в помещение круглосуточного доступа одного из банков на Жулебинском бульваре и нанес пять ударов молотком по купюроприемнику банкомата, тем самым пытаясь его вскрыть...

«Полицейские Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОП "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали подозреваемого в попытке кражи из банкомата», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник ранним утром, войдя в помещение круглосуточного доступа одного из банков на Жулебинском бульваре, нанес пять ударов молотком по купюроприемнику банкомата, тем самым пытаясь его вскрыть. Однако мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца и похитить денежные средства, так как сработала сигнализация и, он, испугавшись, скрылся. Известно, что на тот момент в банкомате находилось более 2,5 миллионов рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Лермонтовском проспекте. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Подмосковья.По данному факту СО ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7,5 лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-13-09