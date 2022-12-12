Граждане были неоднократно предупреждены о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако не отказались от своих намерений...

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО совместно с коллегами из МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в даче взятки.Установлено, что двое приезжих мужчин, находясь в служебном кабинете государственного инспектора безопасности дорожного движения, передали ему в качестве взятки денежные средства в размере 50 тысяч рублей. Взамен они хотели получить отметку о сдаче теоретической части квалификационного экзамена на право управления транспортным средством категории «В».Граждане были неоднократно предупреждены о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако не отказались от своих намерений и передали денежные средства, после чего были задержаны оперуполномоченными.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22