Сотрудниками полиции задержан ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина, который систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для употребления ими запрещенных веществ...

Сотрудники ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина, который систематически предоставлял свою квартиру, расположенную на Октябрьском проспекте в г. Троицке, наркозависимым лицам для употребления ими запрещенных веществ. В ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружено и изъято 17 шприцев.По данному факту дознавателем ОД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Наркозависимые лица, посещавшие квартиру подозреваемого, были задержаны. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию они находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57