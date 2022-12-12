В момент открытия дверей злоумышленник выхватил из рук 76-летней жительницы столицы мобильный телефон и скрылся...

«Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан подозреваемый в ограблении пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что инцидент произошел в утреннее время в вагоне электропоезда на станции метро «Нагорная». В момент открытия дверей злоумышленник выхватил из рук 76-летней жительницы столицы мобильный телефон, после чего выбежал на платформу станции и скрылся. Женщина, доехав до станции «Улица Академика Янгеля», сразу же сообщила о случившемся по колонне экстренного вызова. Сумма причиненного ущерба составила 12 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личность подозреваемого и задержали его в Центральном округе столицы.В настоящее время проводятся меры, направленные на установление местонахождения похищенного имущества.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до четырех лет.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18