Злоумышленники на Тверской улице подошли к мужчине, который вышел из ночного бара, и открыто похитили у него денежные средства, лежавшие в кармане джинсов.

«Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в открытом хищении денежных средств у приезжего гражданина, а также дистанционной краже денег с банковской карты жительницы столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленники на Тверской улице подошли к мужчине, который вышел из ночного бара, и открыто похитили у него денежные средства, лежавшие в кармане джинсов. Потерпевший обнаружил пропажу и потребовал вернуть похищенное, но злоумышленники скрылись. Материальный ущерб составил 24 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Судакова задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 28-летний приезжие мужчины. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.В ходе дальнейшего расследования оперативники установили причастность задержанных к краже денежных средств у 20-летней гражданки. Злоумышленники подошли к сидевшей на лавочке девушке под предлогом знакомства. Однако после общения с ними потерпевшая обнаружила пропажу мобильного телефона и банковских карт. Позже она узнала о списаниях денежных средств с карт при покупке товаров в различных магазинах. Материальный ущерб составил свыше 40 тысяч рублей.По данным фактам дознанием и следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60