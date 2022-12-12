Предварительно установлено, что рано утром 6 декабря злоумышленник облил горючей жидкостью и поджег дверь квартиры в доме на улице Демьяна Бедного.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска и их коллегами из УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержан подозреваемый в покушении на убийство.Предварительно установлено, что рано утром 6 декабря злоумышленник облил горючей жидкостью и поджег дверь квартиры в доме на улице Демьяна Бедного. Огонь распространился по жилому помещению, пострадали находившиеся в нем 24-летняя женщина и ее двухлетний ребенок. С ожогами и отравлением продуктами горения они госпитализированы.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и сегодня задержали его. Мотив преступления выясняется», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеокомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк