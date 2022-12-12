Свой первый документ 10 школьников получили в торжественной обстановке в Управлении по вопросам миграции столичного Главка.

Врио заместителя начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Наталья Ершова вручила паспорта граждан Российской Федереации подросткам, достигшим 14-летнего возраста.Свой первый документ 10 школьников получили в торжественной обстановке в Управлении по вопросам миграции столичного Главка. Перед началом церемонии Наталья Ершова отметила, что после получения данного документа в жизни ребят появятся не только права, но и обязанности:«Сегодня вы получили основной документ, который свидетельсвует о принадлежности к нашей стране - паспорт гражданина Российской Федерации. Этот документ, своего рода, пропуск во взрослую жизнь. Прежде всего он обязывает принимать на себя гражданскую отвественность и правильно выстраивать приоритеты собственной жизни».Также к присутствующим обратился секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, член Общественной палаты г. Москвы Вадим Бреев: «Сегодня мы участвуем в важной церемонии - церемонии вручения вашего первого документа. Вы – наше будущее. Как юные граждане, вы должны укреплять своими делами и поступками авторитет нашей страны».Торжественное мероприятие завершилось под гимн Российской Федерации.Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве