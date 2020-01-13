Массовой дракой завершился один из поединков на крупном борцовском турнире в Турции. Представитель Грузии Зураб Эрбоцанашвили и Хассан Закариев, выступающий за Украину, во время схватки повздорили и в их конфликт вмешались представители обеих команд.

Массовой дракой завершился один из поединков на крупном борцовском турнире в Турции. Представитель Грузии Зураб Эрбоцанашвили и Хассан Закариев, выступающий за Украину, во время схватки повздорили и в их конфликт вмешались представители обеих команд.Эрбоцанашвили и Закариев, выступающие в весовой категории до 79 кг, боролись за высокое призовое место и во время поединка сначала начали оскорблять друг друга, а затем устроили боксерский поединок, сообщает Karate.Ru. На ковер тут же выскочили секунданты и тренеры борцов, которые устроили массовую потасовку, которую с большим трудом удалось погасить организаторам. Борцы в итоге были дисквалифицированы.Посмотреть эту публикацию в InstagramПолуфинальной встречи в в/к до 79кг Зураб Эрбоцанашвили (Грузия) — Хасан Закариев (Украина) — дисквалифицированы за дракуПубликация от ❌ №1 ❌По Закосам (@_wrestlinghistory_) 11 Янв 2020 в 5:21 PST