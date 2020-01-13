Большая премьера на Ярославском направлении Московской железной дороги: сегодня запущено движение по пятому главному пути от Москвы до Мытищ. Теперь пассажиров будут ежедневно перевозить еще 27 дополнительных пригородных поездов.

Большая премьера на Ярославском направлении Московской железной дороги: сегодня запущено движение по пятому главному пути от Москвы до Мытищ. Теперь пассажиров будут ежедневно перевозить еще 27 дополнительных пригородных поездов.Пятый дополнительный путь от Мытищ до Москвы — это участок в 18 км. Все электрички, которые идут по новым путям, останавливаются дополнительно на платформе Северянин. Пассажирам не нужно ехать до Ярославского вокзала, чтобы пересесть на метро. Прямо с платформы по удобному переходу, не выходя на улицу, можно попасть на станцию "Ростокино" МЦК.Электрички приезжают с интервалом в несколько минут. 27 дополнительных поездов, 6 из которых экспрессы, пустили сегодня между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Пушкино и Сергиев Посад.Многие пассажиры вспоминают, как еще летом ждали электричек по часу и не могли вовремя уехать. Теперь это в прошлом. Добираться до Москвы и обратно жителям подмосковных городов стало и быстрее, и удобнее.- Платформа очень комфортабельная, здесь все благоустроено.- Езжу каждый день и, конечно, намного удобнее ездить на таких платформах. Электрички ездят постоянно, это тоже радует.Это самое популярное пригородное направление. В день по ярославским путям проходят 500 электричек и несколько десятков поездов дальнего следования."Была проведена серьезная работа, построено более 46 км пути. Были сделаны работы по строительству и реконструкции искусственных сооружений. Всего на данном участке работы велись последние два года и сделан большой задел на 2020 год", — сообщил Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги — филиал ОАО "РЖД".Уже построены 6 новых пассажирских платформ, 8 железнодорожных мостов и путепроводов, 2 пешеходных моста и 2 тоннеля.До конца этого года железнодорожники планируют запустить движение по дополнительным путям от Мытищ до Пушкино и от Мытищ до Болшево. А значит поездов, в том числе и в часы пик, поедет больше. Для пассажиров это не просто цифры. Они сэкономят не только время, но и нервы. Уже сегодня в электричках стало свободнее.