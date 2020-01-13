Новорожденную девочку, которую бросили в подъезде в Мытищах, удочерила приемная семья. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Малышку нашли в коробке возле лифта.

Новорожденную девочку, которую бросили в коробке в подъезде, удочерила приемная семья. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Сегодня из органов опеки пришла хорошая новость: у нее появилась настоящая семья, любящие мама и папа", – написала она на своей странице в Instagram.Малышку нашли в подъезде жилого дома в Мытищах утром 24 декабря. Девочка была укутана в шаль, что спасло ее от переохлаждения. Ее отправили в реанимационное отделение под наблюдение неонатологов. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.