В Москве двое грабителей под дулом пистолета заставили пассажира такси перевести деньги на свою карточку. Подозреваемые задержаны.

В Москве грабитель заставил пассажира такси перевести деньги на свою карточку.В полицию обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что вышел из бара в центре Москвы и сел в такси, в котором сидели двое мужчин. По дороге один из них потребовал перевести 12 тысяч рублей ему на карту через мобильное приложение банка. При этом грабитель угрожал пистолетом. После этого пассажира высадили на Марксистской улице.Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Грабителями оказались двое приезжих. У них был изъят травматический пистолет. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статье "Разбой".