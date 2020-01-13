США приняли решение ввести санкции в отношении экс-лидера Демократической партии Молдавии 54-летнего олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи.

США приняли решение ввести санкции в отношении экс-лидера Демократической партии Молдавии 54-летнего олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал государственный секретарь США Майкл Помпео.Отмечается, что Владимир Плахотнюк, его жена Оксана Килдеску и сыновья Тимофей и Иннокентий теперь лишаются права на получение въездных виз в США.Глава американского внешнеполитического ведомства объяснил такое решение Вашингтона тем, что Плахотнюк был замешан в коррупцию, которая по мнению Госдепа подрывало верховенство закона и серьезноугрожало независимости демократических институтов Молдавии.В июне 2019 года поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum объединились против Демократической партии, державшей курс на сближение с ЕС, США и НАТО и ухудшившей отношения с Россией.Плахотнюка обвинили в узурпации власти, демократы отказались уходить в оппозицию и не признали новую власть законной. Но все же уступили, когда Додона поддержали Россия, ЕС и США.В Молдавии и России на беглого олигарха заведены уголовные дела. Его подозревают в контрабанде и торговле наркотиками, отмывании денег, покушении на убийство.