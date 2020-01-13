НАТО подготовит оборонительный и соразмерный ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса. Военные блок будет развивать свою противовоздушную и противоракетную оборону, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

НАТО подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса. Военные блок будет работать над своей противовоздушной и противоракетной обороной, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.Одновременно с этим глава НАТО добавил, что Североатлантический альянс не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе. Также Столтенберг выступил за усиление контроля над вооружениями, пишет агентство ТАСС.Напомним, Соединенные Штаты бездоказательно обвинили Россию в том, что ракета 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер" нарушает договор ДРСМД. 2 августа США объявили о выходе из соглашения. После чего испытали запрещенную раннее крылатую ракету наземного базирования.Россия из ДРСМД также вышла, однако ввела односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.Договор ДРСМД запрещает разработку, производство и хранение ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Речь идет как о баллистических, так и о крылатых ракетах.