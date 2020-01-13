Театры Русская песня и Золотое кольцо опровергли информацию о драке певиц Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой. Соответствующие сообщения, появившиеся в соцсетях, представители артисток назвали фейком.

Театры "Русская песня" и "Золотое кольцо" опровергли информацию о драке певиц Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой. Соответствующие сообщения представители артисток назвали фейком.В театре Бабкиной рассказали, что певицы не могут позволить себе даже резких выражений в адрес друг друга, не то что рукоприкладства."Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга, – цитирует РИА Новости представителя "Русской песни". – Надежда Георгиевна опровергает эту информацию".В пресс-службе "Золотого кольца" тем временем сообщили, что книги, в которой якобы описан эпизод с дракой между певицами, вообще не существует.Ранее шоумен Рустам Солнцев привел в Instagram отрывок неких мемуаров Надежды Кадышевой, в котором описывается ее столкновение с коллегой по сцене. Из этого фрагмента следовало, что артистки подрались во время записи новогодней телепрограммы несколько лет назад.