В понедельник парламент Абхазии рассмотрит заявление президента Рауля Хаджимбы о сложении им полномочий. Накануне вечером он направил документ в Народное собрание.

В понедельник парламент Абхазии рассмотрит заявление президента Рауля Хаджимбы о сложении им полномочий. Накануне вечером он направил документ в Народное собрание. В пятницу Верховный суд Абхазии отменил итоги осенних выборов главы государства, как того требовала оппозиция и постановил назначить повторные.В воскресенье ЦИК постановил: выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. В них смогут принять участие и новые кандидаты. Рауль Хаджимба баллотироваться не будет. В заявлении о своей отставке, направленном в парламент Абхазии, Хаджимба подчеркнул, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности в стране". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслана Барцица, который впоследствии также подал в отставку."Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента", – сказано в заявлении Барцица.В Абхазии не прекращаются уличные акции протеста. Их участники недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также социально-экономическим положением в стране.9 января протестующие, требуя отставки главы государства, проникли в администрацию президента. Днем позже Верховный суд Абхазии отменил результаты президентских выборов, прошедших в сентябре прошлого года.