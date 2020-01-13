Матчем в Хабаровске стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Местный Амур принимал соперников из омского Авангарда. Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1, игра перешла в овертайм и в серию послематчевых штрафных. Ястребы выиграли – 2:1.

Матчем в Хабаровске стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Местный "Амур" принимал соперников из омского "Авангарда". Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1, игра перешла в овертайм и в серию послематчевых штрафных. "Ястребы" выиграли – 2:1.После довольно затяжной разведки "Амур" первым перешел к более решительным действиям. Гол, что называется, назревал и на 25-й минуте Руденков вывел хозяев вперед. Впрочем, в середине третьего периода Пьянов счет сравнял. Дополнительное время результата не изменило, а в серии буллитов точнее были гости.