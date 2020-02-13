Футболист санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин провел переговоры с президентом ФК Сочи Борисом Ротенбергом. В ближайшее время нападающий сине-бело-голубых может присоединиться к черноморской команде на тренировочном сборе в Турции.

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел переговоры с президентом ФК "Сочи" Борисом Ротенбергом. В ближайшее время нападающий сине-бело-голубых может присоединиться к черноморской команде на тренировочном сборе в Турции.О переговорах Ротенберга с Кокориным сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По его информации, стороны близки к подписанию контракта.Напомним, что ранее 28-летний футболист отказался от перехода в "Сочи" на правах аренды. После этого он был отправлен в "Зенит-2".