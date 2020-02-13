Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы.

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".Большинство депутатов высказались за его избрание.Лидер фракции "единороссов" Сергей Неверов, занимавший этот пост, подал ранее заявление об отставке.Отмечается, что пост вице-спикера, который занял Гордеев, предусматривает кураторство экономических вопросов, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, международных отношений.Бывший вице-премьер получил мандат 85-летнего депутата-"единоросса" Геннадия Кулика, чьи полномочия досрочно прекратились во вторник. Основанием для снятия полномочий стало соответствующее письменное заявление Кулика. Он переходит на работу советником председателя Госдумы.