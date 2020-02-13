В результате стрельбы американских военных в Сирии погиб 14-летний мальчик.

В результате стрельбы американских военных в Сирии погиб 14-летний мальчик.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.По его словам, Фейсал Халид Мухаммад был убит в результате конфликта между местными жителями и военнослужащими США в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлия.В результате американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Кроме убитого подростка, еще один человек был ранен. Дальнейших жертв удалось избежать благодаря вмешательству российских военнослужащих.