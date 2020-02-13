По данным китайских властей, в провинции Хубэй число заболевших в результате вспышки нового коронавируса COVID-19 превысило 48,2 тысячи, из них 1310 человек скончались, 3441 выздоровел. Накануне заболевших было 33,3 тысячи, скончавшихся - 1068, выздоровевших - 2639.

По данным китайских властей, в расположенной в центральной части КНР провинции Хубэй число заболевших в результате вспышки нового коронавируса COVID-19 превысило 48,2 тысячи, из них 1310 человек скончались, 3441 выздоровел. Благодаря новому методу диагностики за сутки удалось выявить 15,1 тысячи новых случая заражения.В настоящее время официальный уровень смертности составил 2,7 процента против 3,2 процента, зафиксированных днем ранее: накануне утром региональные власти проинформировали о более 33,3 тысячи заболевших, 1068 жертвах и 2639 выздоровевших, напоминает ТАСС.После резкого скачка числа зараженных власти провинции Хубэй заявили, что в их число теперь входят диагностированные новым методом, передает РИА Новости. В частности, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен пункт "клинический диагноз". По мнению китайских специалистов, это позволит пациентам получать лечение уже на ранней стадии заболевания, что повышает эффектность принимаемых мер, уточняет "Интерфакс".Как сообщалось, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию чрезвычайной в международном масштабе, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.По последним данным, за пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.