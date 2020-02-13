В соответствии с поправкой в проект КоАП, которую направит в Министерство юстиции РФ Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, предполагается введение штрафов за нарушение тишины и покоя жильцов многоквартирных жилых домов в дневные часы.

В соответствии с поправкой в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую направит в Министерство юстиции РФ Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, предполагается введение штрафов за нарушение тишины и покоя жильцов многоквартирных жилых домов в дневные часы.Издание "Известия" сообщает, что в случае принятия этой поправки будет запрещено проводить в многоквартирных домах ремонтные работы в период с 13 до 15 часов и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье, праздничные и нерабочие праздники. При этом такая норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.По имеющейся информации, нарушившим этот закон физическим лицам будет грозить предупреждение или административный штраф в сумме от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Внесение поправки в проект КоАП поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, отмечает "Интерфакс".