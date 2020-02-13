Коронавирус возвращается и пугает инвесторов. Свежие данные о распространении инфекции из провинции Хубэй - эпицентра заболевания, оказались ошеломляющими. Котировки биржевых активов пошлин вниз.

Коронавирус возвращается и пугает инвесторов. Свежие данные о распространении инфекции из провинции Хубэй — эпицентра заболевания, оказались ошеломляющими.За день число заболевших увеличилось более чем на 13 тысяч человек, и это при том, что до сих пор максимальный рост был менее трех тысяч. Реакция рынков не заставила себя ждать. Азиатские площадки открылись в минусе.А фьючерсы на американские индексы прервали свое безудержное ралли. Впрочем, паники пока нет. Китайский индекс Шанхай Композит снижается на 0,3%. Фьючерсы на индекс S&P 500 — также в минусе на 0,3%.На сырьевых площадках цены на нефть теряют более полупроцента, а вот золото подрастает в цене на две десятых.Впрочем, считают эксперты, не исключено, что распродажи усилится, поскольку негативное влияние вируса на экономику Поднебесной может оказаться более существенным. Причина резкого роста заболевших кроется в подаче информации китайскими властями.7 февраля Китай изменил методику подсчета заболевших, и не стал учитывать в списке новых зараженных с положительным тестом на вирус, но без симптомов. Это и создало впечатление, что власти страны успешно справляются с эпидемией.Однако, судя по всему, сейчас они вернулись к прежней методике подсчета. Что особенно стоит отметить, так это то, что число смертей из-за вируса за день выросло более чем в два раза – до 242.Возвращаясь к теме рынков, можно предположить, что к инвесторам придет понимание того факта, что они не обладают реальной информацией о вирусе, и это может спровоцировать обвал на рынках. Кроме того, с каждым днем становится все очевиднее, что Китай не сможет выполнить условия первой части торговой сделки с США.Об этом уже говорят и официальные лица. Так, ранее подобное мнение выразил советник президента США по национальной безопасности господин О'Брайан, а накануне и министр финансов Стивен Мнучин.«Разумеется, наше основное внимание приковано к имплементации первой фазы. Как и ожидалось, это в определенной степени замедлилось из-за вируса», — заявил он, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.Министр также заверил, что для американского бизнеса первый этап сделки чрезвычайно важен.«Мне кажется, первая фаза соглашения очень важна. Впервые речь идет о серьезных обязательствах со стороны Китая, касающихся всего: вопроса принудительной передачи технологий, защиты патентов, структурных сельскохозяйственных вопросов, проблем сферы финансовых услуг, валюты, а также подлинных мер проверки», — передает его слова ТАСС.На самом деле от обвала мировые рынки в текущей ситуации удерживают лишь колоссальные вливания ликвидности со стороны крупнейших ЦБ. ФРС, ЕЦБ, Народный банк Китая и Банк Японии синхронно печатают деньги и заливают ими любые зачатки пожара на биржах.Накануне глава Федеральной резервной системы США Стивен Мнучин выступал перед Конгрессом, где фактически заявил, что регулятор может запустить полноценную программу количественного смягчения.Он отметил, что низкие процентные ставки больше не являются выбором. Иными словами, он дал понять, что любое повышение ставки приведет к финансовой нестабильности, если не откровенной катастрофе, а это означает, что ФРС стала заложником низких ставок.