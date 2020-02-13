Злоумышленники систематически инсценировали дорожно-транспортные происшествия, затем подавали документы в страховые компании и незаконно получали денежные возмещения...

«СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что фигуранты уголовного дела в составе организованной группы систематически инсценировали дорожно-транспортные происшествия, затем подавали документы в страховые компании и незаконно получали денежные возмещения. Аналогичным способом злоумышленники совершили 66 эпизодов противоправного деяния, общая сумма материального ущерба составила свыше 13 миллионов рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».Сотрудниками ОУР УВД по ЮЗАО задержаны 12 участников организованной группы, в отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.В настоящее время уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53