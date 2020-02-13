Учительница Алия Исалимова завела аккаунт русского поэта Сергея Есенина. Под каждым постом, состоящим из фотографии поэта и стихотворения десятки комментариев с обсуждением творчества поэта.

Современные дети не умеют писать, читать, считать. Они сидят часами, сутками в интернете, не учатся, потому что не хотят и заставить их учиться невозможно.Не пересчитать, сколько раз на просторах интернета, в прессе, на телевидении и на лавочке возле дома встречаются эти слова от разных спикеров на любой лад. Да и большинство родителей готовы подтвердить: как только они не старались, к каким методам не прибегали, дети, не отрываются от гаджетов, в которых ищут развлечений, а не новых знаний.Последнее утверждение сумела опровергнуть Алия Исалимова из Исетского района Тюменской области. Она завела в Instagram аккаунт Сергея Есенина. Настоящего, всем нам известного поэта, представителя новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма.Аккаунт yes__enin Исалимова завела не для себя (хотя, можно предположить, что ей самой было тоже интересно), а для своих учеников. Алия — преподаватель русского языка и литературы в местной школе, где дети, вероятно, точно также не стремились овладеть знаниями, как и их однокашники во всем мире.Разговаривать с учениками от лица любимого поэта учительница придумала в начале учебного года и первое время добавляла его фотографии с небольшими комментариями в свой аккаунт. Подросткам так понравилась эта идея, что они сами предложили ей завести отдельную страницу.Сейчас у поэта Есенина почти 13 тысяч подписчиков. Под каждым постом, состоящим из фотографии поэта, помещенного в современные реалии, и стихотворения десятки комментариев с обсуждением не его внешности или дизайна пальто и дорогой машины, а творчества поэта.Из результатов сугубо практических: за несколько месяцев участия в интеллектуальной игре ученики Алии Исалимовой выучили наизусть большинство стихов поэта.Заинтересовавшись неожиданным эффектом, передовой опыт стали осваивать неленивые и радеющие об образовании учеников учителя литературы в других регионах. Аккаунтами обзавелись Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бродский.Остается надеяться, что следом подтянутся преподаватели других дисциплин. В Париже (недалеко от Сорбонны), есть чуть ли не целый квартал Пьера и Мари Кюри с улицами в их честь, школой, сохранился дом, где они жили и проводили эксперименты. Университет. В аккаунте Нобелевского лауреата могло бы оказаться немало интересной современному школьнику информации. Жизни Михаила Васильевича Ломоносова хватит на математический роуд муви.Дмитрий Иванович Менделеев имеет возможность познакомить подростков не только с таблицей химических элементов. Он был физикохимиком, физиком, метрологом, экономистом, геологом, метеорологом, нефтяником и... тайным советником.Богатые на события жизни прожили Эль Греко, Камилла Клодель, Вивальди, Моцарт, Эзоп, Архимед...Каждый из них может может заинтересовать школьников, действительно проводящих в интернете дни и ночи напролет. При одном условии: учитель должен захотеть сам узнать что-то новое и попробовать заинтересовать этим своих учеников. И они научатся читать, писать, считать.