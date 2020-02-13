По инициативе итальянской стороны состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

По инициативе итальянской стороны состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, передает ТАСС.В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Ливии. Российский президент особо подчеркнул необходимость согласования с ливийскими сторонами всех вопросов урегулирования, прорабатываемых Советом Безопасности ООН.Путин и Конте высказали намерение продолжать совместную работу, ориентированную на достижение долгосрочной нормализации в Ливии.Кроме того, во время переговоров были затронуты вопросы российско-итальянского сотрудничества. Стороны условились продолжить контакты на различных уровнях.