Российские гиперзвуковые комплексы сделали бессмысленным строительство любой противоракетной обороны. Многомиллиардные траты, например, Соединенных Штатов, которые пытались обесточить ядерные силы РФ, также ушли впустую, заявил Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Российские гиперзвуковые комплексы сделали бессмысленным строительство любой противоракетной обороны. Многомиллиардные траты, например, Соединенных Штатов, которые пытались "обесточить" ядерные силы РФ, также ушли впустую, заявил Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.Напомним, сейчас у России есть гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", который уже поставлен на опытно-боевое дежурство. Также в строй вводят планирующие боевые блоки "Авангард". Они способны разгоняться до 27 Махов.Вместе с тем глава государства выступил против ввода в главный закон страны статуса ядерной державы. Путин указал на тот факт, что в России разрабатывают новые виды оружия, в том числе и на других физических принципах. Возможно, наступит время, когда и ядерные ракеты станут бессмысленными, добавил президент в эфире телеканала "Россия 24".Важно, чтобы Россия всегда была на шаг впереди конкурентов в области разработок нового вооружения, подытожил Владимир Путин.